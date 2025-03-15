ABD'de özel jet düştü: 2 kişi öldü

ABD'de düşlen özel jette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Carolina’daki Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında dün henüz bilinmeyen nedenle özel bir jet düştü.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), jette 2 kişinin öldüğünü doğruladı. Yetkililer, uçağın Beechcraft Bonanza modelinde olduğunu belirtti.

Kaza ile ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yetkililer uçağın düşmesine neden olan faktörleri belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.