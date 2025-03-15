Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD'de özel jet düştü: 2 kişi öldü

ABD'de dün henüz bilinmeyen nedenle Kuzey Carolina’daki Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında bulunan özel bir jet düştü. Düşme sonucu jette bulunan 2 kişi öldü.

Dünya
  • 15.03.2025 11:10
  • Giriş: 15.03.2025 11:10
  • Güncelleme: 15.03.2025 11:16
Kaynak: DHA
ABD'de özel jet düştü: 2 kişi öldü
Fotoğraf: AA

ABD'de düşlen özel jette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Carolina’daki Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında dün henüz bilinmeyen nedenle özel bir jet düştü.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), jette 2 kişinin öldüğünü doğruladı. Yetkililer, uçağın Beechcraft Bonanza modelinde olduğunu belirtti.

Kaza ile ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yetkililer uçağın düşmesine neden olan faktörleri belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

BirGün'e Abone Ol