ABD'de özel jet düştü: 2 kişi öldü
ABD'de dün henüz bilinmeyen nedenle Kuzey Carolina’daki Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında bulunan özel bir jet düştü. Düşme sonucu jette bulunan 2 kişi öldü.
Kaynak: DHA
ABD'de düşlen özel jette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Carolina’daki Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında dün henüz bilinmeyen nedenle özel bir jet düştü.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), jette 2 kişinin öldüğünü doğruladı. Yetkililer, uçağın Beechcraft Bonanza modelinde olduğunu belirtti.
Kaza ile ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yetkililer uçağın düşmesine neden olan faktörleri belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.