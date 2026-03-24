ABD'de petrol rafinerisinde patlama meydana geldi

ABD, Teksas Port Arthur kentindeki Valero rafinerisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Port Arthur Polis Departmanı'na göre, Pazartesi günü Teksas'ın Port Arthur kentindeki Valero rafinerisinde bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Port Arthur'un batı kesimi için evde kalma emri verildi.

Açıklamada ayrıca, "82 ve 87 numaralı karayollarının kesiştiği bölgede ve çevresinde yol kapanmaları ve bu bölgeye ek karayollarından gelen trafik yoğunluğu bekleniyor" denildi.

Bölge sakinlerinden, acil durum ekipleri tarafından "Tehlike Geçti" uyarısı verilene kadar bulundukları yerde kalmaları istendi.

KFDM News, Jefferson County Şerifi Zena Stephens'e atıfta bulunarak herhangi bir yaralanma olmadığını bildirdi.

Patlamanın kesin nedeni bilinmese de rapora göre patlama, bir ısıtma ünitesinde meydana geldi.