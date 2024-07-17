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ABD'de polis, Cumhuriyetçilerin kongresi yakınlarında bir kişiyi öldürdü

ABD'de Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü. Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise savurduğunu söyledi.

Dünya
  • 17.07.2024 08:03
  • Giriş: 17.07.2024 08:03
  • Güncelleme: 17.07.2024 08:07
Kaynak: AA
ABD'de polis, Cumhuriyetçilerin kongresi yakınlarında bir kişiyi öldürdü
Fotoğraf: AA

ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.

Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.

Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.

TRUMP'A SUİKAST GİRŞİMİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.

Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.

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