ABD'de polis, Cumhuriyetçilerin kongresi yakınlarında bir kişiyi öldürdü

ABD'de Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü. Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise savurduğunu söyledi.

Dünya 17.07.2024 08:03 Giriş: 17.07.2024 08:03

Güncelleme: 17.07.2024 08:07 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA