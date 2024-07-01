ABD'de polis, kendisine sahte silah doğrultan 13 yaşındaki çocuğu öldürdü

ABD’nin New York eyaletinde polis, cebinden ‘sahte silah’ çıkaran 13 yaşındaki bir çocuğu öldürdü.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) polis, kendisine sahte silah doğrultan 13 yaşındaki çocuğu öldürdü.

ABD'nin New York eyaletinin Utica kentinde polis 28 Haziran'da bir silahlı soyguna ilişkin soruşturma kapsamında iki çocuğu yerel saatle 22.00 sıralarında sokakta durdurdu.

Polisin soru sorduğu sırada çocuklardan biri kaçmaya başladı. Utica Polis Departmanı’ndan 3 memur, çocuğu kovalamaya başladı.

Nyah Mway adındaki çocuk, kaçtığı sırada cebinden bir tabanca çıkardı. Ekipler, silah çeken çocuğu vurarak etkisiz hale getirdi.

SAHTE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Utica Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Vücut kamerası görüntülerinde de görüleceği üzere, memurlar Nyah Mway'in üstünü aramak istediklerinde Mway hemen kaçmaya çalışmıştır. Kaçarken vücudunun ön kısmından GLOCK marka bir ‘replika’ tabanca çıkarmış ve Memur Patterson'ın vücut kamerasındaki 51 ve 53. saniyelerde silahı doğrudan Memur Patterson ve diğer memurlara doğrultmuştur. Şeffaflık taahhüdümüze uygun olarak, şu anda elimizde bulunan kanıtların tamamının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamanın ihtiyatlı olacağını düşündük” denildi.

Yapılan incelemede, çocuğun silahının ‘sahte’ olduğu tespit edildi.