ABD'de robot süpürgeler hacklendi: Evcil hayvanları kovaladı, küfür etti

Akıllı ev teknolojilerinin güvenlik açıkları, ABD'de yaşanan olaylarla yeniden gündeme geldi. Ecovacs Deebot X2 Omni model robot süpürgeler, hackerlar tarafından ele geçirildi.

NTV'nin ABC News'ten aktardığına göre; ABD'nin birçok eyaletinde Ecovacs Deebot X2 robot süpürgenin hacklendiği bildirildi.

Hackerlar bu robotların kamera, hoparlör ve uzaktan kontrol sistemlerini kullanarak evcil hayvanlara saldırdı ve ev sahiplerine küfürler etti.

"IRKÇI KÜFÜRLER ETTİ"

Robot süpürgesi hacklenen ABD'li avukat Daniel Swenson, televizyon izlerken süpürgesinin aniden çalışmaya başladığını ve hoparlöründen garip sesler duyduğunu belirtti.

Süpürgesinin hacklendiğini fark edince şifresini sıfırladığını anlatan Swenson, kısa bir süre sonra, robot süpürgenin yeniden hareket ettiğini ve hoparlöründen ırkçı hakaretler söylemeye başladığını söyledi.

ÇİNLİ ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Çin merkezli şirket durumun kendi sistemlerinden değil, müşterinin hesap bilgilerinin ele geçirilmesinden kaynakladığını öne sürdü. Yapılan açıklamada kasım ayında yayınlanacak güncellemeyle yazılımın daha güvenli hale geleceğini de belirtti.