ABD'de sağlık çalışanlarının grevinde geçici anlaşmaya varıldı

ABD'nin en büyük sağlık kuruluşlarından Kaiser Permanente 75 bin sağlık çalışanını temsil eden sendikalarla geçici anlaşma sağladı.

ABD tarihindeki en büyük sağlık çalışanı grevinin ardından 75 bin sağlık işçisinin bağlı olduğu Kaiser Permanente Sendikaları Koalisyonu, Kaiser yönetimiyle geçici bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sendikanın X hesabından, "Kaiser Permanente Sendikaları Koalisyonunun ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, Kaiser Permanente ile geçici bir anlaşmaya varmaktan heyecan duyuyor." paylaşımında bulunuldu.

ABD'nin birçok eyaletinde hastaneleri bulunan Kaiser yönetimi de aynı platformdan yaptığı duyuruda, "Sendika koalisyonunun ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarıyla geçici bir anlaşmaya vardığımız için heyecanlıyız. ABD Çalışma Bakanı Vekili Julie Su'ya katkısı için müteşekkiriz." ifadesine yer verildi.

"Kar amacı gütmeyen vakıf" statüsüne sahip sağlık kuruluşu Kaiser'in çalışanları, hayat pahalılığına karşı daha yüksek maaş ve personel sayısının artırılması gibi temel haklar konusunda taleplerini bir süredir dillendirmiş ve geçen hafta grev kararı almıştı.

Washington, California, Virginia, Oregon ve Colorada gibi eyaletlerdeki 39 hastane ve 622 medikal ofisi bulunan kuruluş yaklaşık 13 milyon hasta kapasitesine sahip.

Öte yandan, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun internet sayfasında, Ocak 2022-Ağustos 2023 döneminde ülkede gerçekleşen grevlerin üçte birinin sağlık sektöründe yaşandığı, bu oranın Kovid-19 salgını öncesine göre daha yüksek olduğu kaydedildi.