ABD'de sanayi üretimi martta düştü
ABD'de sanayi üretimi, martta yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.
ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede sanayi üretimi martta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düştü.
Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi.
Beklenenden fazla düşüş kaydeden sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,8 artmıştı.
Sanayi üretimi martta yıllık bazda ise yüzde 1,3 artış kaydetti.
İmalat sanayi üretimi de martta yüzde 0,3 arttı.
Söz konusu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden imalat sanayi üretimi, şubatta yüzde 1 artmıştı.
Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,4 puan azalışla yüzde 77,8'e geriledi.
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen kapasite kullanım oranının yüzde 78 olması öngörülüyordu.
Kapasite kullanım oranı, şubatta yüzde 78,2 olarak kaydedilmişti.