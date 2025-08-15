ABD'de sanayi üretimi temmuzda geriledi

ABD'de sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,1'lik düşüş kaydetti.ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini duyurdu. Buna göre, sanayi üretimi önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

BEKLENTİLERİN AKSİNE DÜŞÜŞ

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin temmuzda değişim göstermemesi yönündeydi. Haziranda ise sanayi üretimi yüzde 0,4 artış kaydetmişti.Sanayi üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 1,4 yükseldi.

İMALAT SANAYİ ÜRETİMİNDE DURAĞAN SEYİR

İmalat sanayi üretimi temmuzda değişim göstermedi. Beklenti, yüzde 0,1 düşüş yaşanacağı yönündeydi. Haziranda ise imalat sanayi üretimi yüzde 0,3 artmıştı.

KAPASİTE KULLANIM ORANI DÜŞTÜ

Ülkede kapasite kullanım oranı, temmuzda 0,2 puan azalarak yüzde 77,5'e geriledi. Piyasa beklentisi yüzde 77,6 seviyesindeydi. Haziranda oran yüzde 77,7 olarak kaydedilmişti.