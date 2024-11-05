ABD'de seçim günü: Trump oyunu kullandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) seçim günü geldi. Uzun zamandır devam eden oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklar bugün kapanacak.

ABD'de 18 yaşını geçen her vatandaş seçimlerde oy kullanabiliyor ve toplam 244 milyon seçmen bulunuyor. 2020'de yapılan seçimde yüzde 66 ile rekor katılım oranı sağlanmış ve yaklaşık 160 milyon seçmen oy kullanmıştı.

TRUMP OYUNU KULLANDI

Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump, Başkanlık seçimlerinde oyunu kullandı. Florida eyaletine bağlı Palm Beach County’deki seçim merkezinde eşi Melania Trump ile oyunu kullanan Donald Trump, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Seçimi kazanacağından oldukça emin olduğunu belirten Trump, "Kendime çok güveniyorum. Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum” dedi.

Bu seçim kampanyasının yürüttüğü 3 kampanya arasında “en iyisi” olduğunu belirten Trump, rakibi Kamala Harris’in oyunun kendi oyuna yakın bile olamayacağını kaydederek, "Ama onaylanması uzun zaman alacak" ifadelerini kullandı.

75 MİLYON, ERKEN OY KULLANDI

ABD'de şu ana kadar 75 milyon seçmen, 50 eyaletin 47'sinde bulunan hakkı kullanarak erken oy kullandı.

ANKETLER NE DİYOR?

Seçim öncesi yapılan anketler, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve bir önceki ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında başa baş bir yarış olduğunu ortaya koyuyor. Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Polling'e göre, ulusal çaptaki anketlerde genel olarak Trump, Harris'in yüzde 0,1 oranla önünde görünüyor. NY Times/Sieana ve CNN anketlerinde durum eşit görünürken, Wall Street Journal'da (WSJ) ise Trump'ın, rakibinin yüzde 3 önünde olduğu belirtiliyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın anketlerine göre ise mevcut ABD Başkan Yardımcısı Haris, 1 puanla yarışı önde götürüyor. CBS News'un anketine göre de Harris 1 puan önde.

SENATÖRLER VE TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİ DE SEÇİLECEK

Seçimde yalnızca ABD'nin yeni başkanı seçilmeyecek. ABD Kongresi'nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri de seçilecek. Senato'da 34, Temsilciler Meclisi'nde ise 435 sandalye bulunuyor.

Şu anda Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Cumhuriyetçilerin elinde, senatoda ise Demokratlar çoğunlukta.

SANDIKLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Çoğu yerde oy verme işlemi ABD saatiyle bugün saat 20.00'ye kadar devam edecek. New York'ta ise sandıklar saat 21.00'da kapanacak.

ABD'de başkanlar oy çokluğuyla belirlenmiyor. Başkanı seçme yetkisine sahip Seçici Kurul tarafından belirleniyor. Seçiciler Kurulu halk oyuyla seçilen 538 üyeden oluşuyor. Bir adayın başkanlığı kazanabilmesi için 270 Seçiciler Kurulu oyu alması gerekiyor. Bir eyalette önde olan aday, bütün seçici kurul oylarını elde ediyor.

SALINCAK EYALETLER

Bu yüzden salıncak eyaletler büyük önem taşıyor. Cumhuriyetçilerle Demokratlar birbirine oldukça yakın oy aldığı ve zaman zaman el değiştiren eyaletler 'salıncak eyalet' olarak adlandırılıyor.

Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Karolina, Pensilvanya ve Wisconsin bu eyaletleri oluşturuyor ve ülkedeki toplam 538 delegenin 93‘üne sahip.

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ABD'de seçim sonuçları genellikle 1-2 günde netleşiyor. Ancak yarışın çok yakın geçmesi durumunda resmî olmayan sonuçların netleşmesi daha uzun zaman alıyor. Seçici kurul 17 Aralık'ta kesinleştikten sonra 6 Ocak'ta yeni başkanı oylayacak. ABD'nin 60. başkanı, 20 Ocak 2025'te göreve başlayacak.