ABD'de "seçimi Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceğini" söyleyen kişi gözaltına alındı

ABD'de 60. başkanlık seçimleri için oy kullanma süreci devam ediyor.

CNN'in haberine göre, Michigan'da 25 yaşında bir kişi, seçimi Trump'ın kazanması halinde "saldırı düzenleyeceği" tehdidinde bulundu.

Zanlının gözaltına alındığı, gün içinde hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi.