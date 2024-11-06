Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD'de "seçimi Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceğini" söyleyen kişi gözaltına alındı

ABD'nin Michigan eyaletinde, başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Dünya
  • 06.11.2024 00:02
  • Giriş: 06.11.2024 00:02
  • Güncelleme: 06.11.2024 00:06
Kaynak: AA
ABD'de "seçimi Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceğini" söyleyen kişi gözaltına alındı
AA

ABD'de 60. başkanlık seçimleri için oy kullanma süreci devam ediyor.

CNN'in haberine göre, Michigan'da 25 yaşında bir kişi, seçimi Trump'ın kazanması halinde "saldırı düzenleyeceği" tehdidinde bulundu.

Zanlının gözaltına alındığı, gün içinde hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi.

BirGün'e Abone Ol