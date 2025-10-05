Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD'de silahlı çatışma: 2 ölü, 12 yaralı

ABD'nin Alabama eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Dünya
  • 05.10.2025 16:03
  • Giriş: 05.10.2025 16:03
  • Güncelleme: 05.10.2025 16:05
Kaynak: AA
ABD'de silahlı çatışma: 2 ölü, 12 yaralı
Fotoğraf: AA

ABD'nin Alabama eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yetkililer, Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde gece kulüplerinin olduğu kalabalık bir bölgede silahlı grupların karşılıklı ateş açtığını bildirdi.

Çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 3'ü ağır, 12 kişinin yaralandığını aktardı.

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görüşmeler yapıldığını, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.

BirGün'e Abone Ol