ABD'de silahlı çatışma: 2 ölü, 12 yaralı

ABD'nin Alabama eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yetkililer, Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde gece kulüplerinin olduğu kalabalık bir bölgede silahlı grupların karşılıklı ateş açtığını bildirdi.

Çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 3'ü ağır, 12 kişinin yaralandığını aktardı.

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görüşmeler yapıldığını, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.