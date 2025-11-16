Giriş / Abone Ol
ABD'de silahlı saldırı: 1'i çocuk en az 4 ölü

ABD’nin New Jersey eyaletinin Newark kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk en az dört kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralının bulunduğu belirtildi.

Dünya
  • 16.11.2025 07:26
  • Giriş: 16.11.2025 07:26
  • Güncelleme: 16.11.2025 07:30
Kaynak: AA
Fotoğraflar: AA

ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk en az dört kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.

Saldırının ardından olay yerine güvenlik görevlileri sevk edildi.

Saldırının nedeni ve fail ya da failler hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Soruşturma sürüyor.

