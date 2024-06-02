ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 26 yaralı

ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ohio eyaletindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi

Fox News'un haberine göre polis, Ohio'nun Akron kentinde silahlı saldırı gerçekleştiğini bildirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 27 yaşındaki bir erkek öldü, 26 kişi de yaralandı.

Polis, olay yerinde silah bulunduğunu ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.