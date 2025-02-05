Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.02.2025 13:54
  • Giriş: 05.02.2025 13:54
  • Güncelleme: 05.02.2025 13:54
Kaynak: DHA
ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD, (DHA) - ABD'nin Ohio eyaletinde bir depoda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı New Albany kentinde bir kozmetik markasına ait depoda silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığı bildirdi. Depodaki tüm çalışanlar tahliye edilirken, polis bölgede inceleme başlattı.

New Albany Polis Şefi Greg Jones, olayın 'hedefli bir saldırı' olarak değerlendirildiğini, olay yerinde bir silahın ele geçirildiğini söyledi.

BirGün'e Abone Ol