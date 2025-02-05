ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD, (DHA) - ABD'nin Ohio eyaletinde bir depoda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı New Albany kentinde bir kozmetik markasına ait depoda silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığı bildirdi. Depodaki tüm çalışanlar tahliye edilirken, polis bölgede inceleme başlattı.

New Albany Polis Şefi Greg Jones, olayın 'hedefli bir saldırı' olarak değerlendirildiğini, olay yerinde bir silahın ele geçirildiğini söyledi.