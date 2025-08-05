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ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Dünya
  • 05.08.2025 09:55
  • Giriş: 05.08.2025 09:55
  • Güncelleme: 05.08.2025 10:05
Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda 6 kişi de yaralandı.

ABC7 Los Angeles TV kanalının haberine göre, Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi, kentte yapılan bir partiye yerel saatle 01.00 civarında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yetkili, saldırı sonucunda Gregory Derisso adlı kişinin olay yerinde, 52 yaşındaki bir kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayda 6 kişinin yaralandığını belirten yetkili, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek "Bu kentte şiddete hoşgörü gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı.

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