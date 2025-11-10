Giriş / Abone Ol
ABD’nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir peyzaj malzemeleri şirketinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Polis, 21 yaşındaki saldırgan Jose Hernandez Galo’nun 3 iş arkadaşını vurduktan sonra intihar ettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 10.11.2025 11:33
  • Giriş: 10.11.2025 11:33
  • Güncelleme: 10.11.2025 11:35
Kaynak: DHA
ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan intihar etti
Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletindeki San Antonio Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, kentteki bir peyzaj malzemeleri şirketinde dün meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

3 iş arkadaşını vurduktan sonra intihar ettiği anlaşılan saldırganın, 21 yaşındaki Jose Hernandez Galo olduğu tespit edildi.

Yetkililer, saldırı ile ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

