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ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaçan saldırganlar aranıyor.

Dünya
  • 02.08.2025 12:19
  • Giriş: 02.08.2025 12:19
  • Güncelleme: 02.08.2025 12:21
Kaynak: DHA
ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

ABD'nin Montana eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırıya ilişkin yaptıkları açıklamada, Anaconda'da bir barda yerel saatle 10.30'da silahlı saldırı olduğunu ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Polis, saldırganın tespit edildiğini fakat henüz yakalanamadığını kaydetti.

Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini aktardı.

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