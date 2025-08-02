ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'de bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaçan saldırganlar aranıyor.
Kaynak: DHA
ABD'nin Montana eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, saldırıya ilişkin yaptıkları açıklamada, Anaconda'da bir barda yerel saatle 10.30'da silahlı saldırı olduğunu ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Polis, saldırganın tespit edildiğini fakat henüz yakalanamadığını kaydetti.
Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini aktardı.