ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Montana eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırıya ilişkin yaptıkları açıklamada, Anaconda'da bir barda yerel saatle 10.30'da silahlı saldırı olduğunu ve 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Polis, saldırganın tespit edildiğini fakat henüz yakalanamadığını kaydetti.

Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini aktardı.