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ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 14 yaralı

ABD'nin Chicago kentinde henüz bilinmeyen nedenle bir arabanın içerisinde bulunan kişi, kalabalığa ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Dünya
  • 03.07.2025 14:16
  • Giriş: 03.07.2025 14:16
  • Güncelleme: 03.07.2025 14:16
Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 14 yaralı
Fotoğraf: AA

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri Chicago'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 14 kişinin de yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Polis ayrıca, arabanın içindeki bir şüphelinin kalabalığa ateş açtıktan sonra olay yerini terk ettiği bilgisini paylaştı.

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