ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 14 yaralı
ABD'nin Chicago kentinde henüz bilinmeyen nedenle bir arabanın içerisinde bulunan kişi, kalabalığa ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Polis yetkilileri Chicago'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 14 kişinin de yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını açıkladı.
Polis ayrıca, arabanın içindeki bir şüphelinin kalabalığa ateş açtıktan sonra olay yerini terk ettiği bilgisini paylaştı.