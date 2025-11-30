Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin California eyaletinde aile toplantısına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya
  • 30.11.2025 09:49
  • Giriş: 30.11.2025 09:49
  • Güncelleme: 30.11.2025 09:52
Kaynak: DHA
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü
Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Aile toplantısına düzenlenen saldırıda 10 kişi ise yaralandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan iddialara göre saldırı, çocukların doğum günü kutlama partisine yönelik düzenlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol