ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü
ABD'nin California eyaletinde aile toplantısına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: DHA
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Aile toplantısına düzenlenen saldırıda 10 kişi ise yaralandı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Sosyal medyaya yansıyan iddialara göre saldırı, çocukların doğum günü kutlama partisine yönelik düzenlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.