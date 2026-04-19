ABD'de silahlı saldırı: 8 çocuk öldürüldü

ABD'nin Louisiana eyaletinin Shreveport kentinde pazar sabahı meydana gelen silahlı saldırıda 8 çocuk hayatını kaybetti.

Shreveport Police Department ekipleri, sabah saat 06.00’dan sularında "aile içi bir olay ihbarı" üzerine West 79. Cadde’nin 300 numaralı blokuna sevk edildi. Polis sözcüsü Christopher Bordelon, olay yerinin iki ayrı ev ve yakınlardaki Harrison Street’te üçüncü bir noktayı kapsayacak şekilde “geniş bir alana yayıldığını” açıkladı.

NBC News'in aktardığına göre; Bordelon, “Üç farklı olay yeri var. Asıl silahlı saldırı West 79. Cadde’nin 300 numaralı blokunda gerçekleşti. Harrison Street’te bu olayla bağlantılı ikinci bir saldırı daha var. Ayrıca bir mağdurun saldırı sonrası kaçtığı bitişik bir ev bulunuyor” dedi.

YAŞLARI 1 İLE 14 ARASINDA DEĞİŞEN ÇOCUKLAR ÖLDÜ

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, yaşları 1 ile 14 arasında değişen toplam 10 kişi vuruldu; bunlardan sekizi hayatını kaybetti.

Şüphelinin olay yerinden kaçtıktan sonra West 79. Cadde ile Lynnwood köşesine yakın bir noktada araç gasp ettiği ve ardından polisle kovalamacaya girdiği aktarıldı. Şüpheli, Bossier Parish bölgesinde yaşanan takip sırasında polis tarafından vurularak öldürüldü.

KATİLİN KENDİ ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin tek fail olduğuna inandıklarını açıkladı. Şüphelinin kimliğine dair detay paylaşılmazken, Bordelon, evlerde bulunan bazı çocukların saldırganın “kendi çocukları” olduğunu ifade etti. Saldırının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Tom Arceneaux, düzenlenen basın toplantısında kentin yas içinde olduğunu belirterek, “Bu, Shreveport’ta şimdiye kadar yaşadığımız en trajik olay olabilir” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.