ABD'de silahlı saldırılar: 6 kişi yaralandı

ABD'nin New York kentinin Bronx ilçesinin Williamsbridge mahallesinde iki ayrı silahlı saldırıda toplamda altı kişi vuruldu.

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 17:00 civarında White Plains Road üzerindeki 3544 numaralı adreste birinci saldırıya, kısa bir süre sonra ise E. Gun Hill Road ve Holland Avenue kesişiminde ikinci saldırıya müdahale edildi.

Olayda beş kişi hastaneye kaldırılırken, bir kişi kendi başına hastaneye başvurdu.

Olayla ilgili henüz bir tutuklama yapılmadığı bildirildi.

Polis soruşturmasını sürdürüyor.