ABD'de siyasetçilere silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

ABD'nin Minnesota eyaletinde Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman'ın ölümüne ve Eyalet Senatörü John Hoffman'ın yaralanmasına neden olan silahlı saldırılarla bağlantılı olarak aranan Vance Boelter gözaltına alındı.

Minnesota Valisi Tim Walz, basın toplantısında Hortman, Hoffman ve eşlerine yönelik silahlı saldırılara ilişkin gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İki gün süren arama çalışmaların ardından güvenlik güçlerinin Boelter'i yakaladığını bildiren Walz, adaletin yerini bulması ve şüphelinin hapis cezasına çarptırılması için eyaletin elinden geleni yapacağını belirtti.

Walz, saldırıda yaralanan Senatör Hoffman ve eşinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin soruşturmaya devam edeceğini kaydeden Walz, "Ülkede şiddetin patlak verdiği bir ana tanık olduk. Bu, norm haline gelemez. Siyasi farklılıklarımızın üstesinden böyle gelemeyiz." ifadelerini kullandı.

DEMOKRAT SİYASETÇİLERE VE EŞLERİNE SİLAHLI SALDIRI

Walz, 14 Haziran'da Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman'ın evlerine polis kılığında gelen bir saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırganın aynı şehirde yaşayan Demokrat Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşi Yvette Hoffman'a da defalarca ateş ettiğini, çiftin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını kaydeden Walz, "Hoffmanlar şu anda ameliyattan çıktılar ve durumları iyi görünüyor. Bu suikast girişiminden sağ çıkacakları konusunda iyimseriz." demişti.

Walz, saldırının motivasyonu konusundaki sorulara, "siyasi şiddet eylemi" değerlendirmesinde bulunurken ABD medyasındaki haberlerde, saldırganın 57 yaşındaki Vance Boelter olduğu belirtilmişti.

Beyaz Saray ise Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) saldırılarla ilişkin soruşturma yürüttüğünü açıklamıştı.