ABD'de son seçim anketi: Hangi aday önde?

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken New York Times (NYT) gazetesi ile Siena tarafından yapılan ortak anketin sonuçları yayınlandı.

NYT'nin yayımladığı haberde, Demokrat Parti'nin adayı Harris, ankete katılanların yüzde 49'unun desteğini alırken Cumhuriyetçi Parti adayı ve bir önceki başkanTrump'ın desteğinin yüzde 46 düzeyinde olduğu ölçüldü.

Söz konusu anketin 29 Eylül-6 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapıldığını aktaran NYT, Harris'in önceki anketlere kıyasla ilk kez Trump'ın önünde çıktığını vurguladı.

Son NYT-Siena anketinin eylül ortasında yapıldığını ve o ankette iki rakibin yüzde 47 ile aynı puanda çıktığını hatırlatan gazete, Harris'in ufak adımlarla da olsa Trump'ın önüne geçmesinin seçmen nezdinde günden güne daha fazla karşılık bulduğu anlamına geldiğini belirtti.

ABD'de 60. başkanlık seçimleri 5 Kasım Salı günü yapılacak.