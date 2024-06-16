ABD'de su parkında silahlı saldırı: İkisi çocuk 9 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
ABD'nin Detroit kentinin yakınında bulunan su parkında rastgele ateş açan silahlı saldırgan ikisi çocuk 9 kişiyi yaraladı. Oakland Kent Şerifi Bouchard, yaralı sayısının artabileceğini belirterek, saldırganın intihar ettiğini bildirdi.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bulunan su parkında düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Oakland Kent Şerifi Mike Bouchard, düzenlediği basın toplantısında, yüksek sıcaklardan bunalan ailelerin çocuklarıyla gittiği su parkında silahlı saldırgan tarafından rastgele ateş açıldığını ifade etti.
Silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını belirten Bouchard, 8 yaşındaki çocuğun başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi.
Bouchard, yaralı sayısının artabileceğini belirterek, saldırganın intihar ettiğini bildirdi.