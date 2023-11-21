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ABD'de süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.11.2023 15:52
  • Giriş: 21.11.2023 15:52
  • Güncelleme: 21.11.2023 15:53
Kaynak: AA
ABD'de süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

ABD'nin Ohio kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenleyen kişi, 4 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

Yerel polis yaptığı açıklamada, Walmart isimli ABD'nin en büyük zincir süpermarketleri şubesine giren saldırganın 4 kişiyi silahla ateş ederek yaraladığını belirtti.

Saldırganın daha sonra intihar ettiğini aktaran polis, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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