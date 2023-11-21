ABD'de süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

ABD'nin Ohio kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenleyen kişi, 4 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

Yerel polis yaptığı açıklamada, Walmart isimli ABD'nin en büyük zincir süpermarketleri şubesine giren saldırganın 4 kişiyi silahla ateş ederek yaraladığını belirtti.

Saldırganın daha sonra intihar ettiğini aktaran polis, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.