ABD'de tanıdık tartışma: "Trump'ın üçüncü dönem adaylığı Anayasa'ya yük"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Donald Trump'ın olası üçüncü dönem için başkan adaylığı tartışma konusu oldu.

Trump, NBC News kanalına 30 Mart'ta verdiği röportajda, üçüncü dönem başkanlık yapma isteği konusunda "şaka yapmadığını" dile getirerek, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var" ifadesini kullandı.

Röportajda Trump, bu konuda net konuşmak için henüz erken olduğunun altını çizerken, bir dönem daha başkanlığa ise açık olduğunu net sözlerle dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, Anayasa'nın 22. maddesi uyarınca 2 dönem ile sınırlandırılmış olan başkanlık süresinin bir dönem daha uzatılması ile ilgili soruya, "Pek çok insan bunu yapmamı istiyor ama ben onlara daha önümüzde uzun bir yol olduğunu, yönetimin henüz çok başında olduğumuzu söylüyorum" yanıtını verdi.

Trump, üçüncü bir dönem görev yapma konusunda bugüne kadarki en kapsamlı yorumlarından birini yaparken, "Şu an bugüne odaklandım. Çalışmayı seviyorum" ifadesini kullandı.

Bir dönem daha görev yapmak isteyip istemediği sorulduğunda, "Bu konuda şaka yapmıyorum ama bunu düşünmek için henüz çok erken" değerlendirmesini yaptı.

Kendisine üçüncü bir dönem için aday olmasını sağlayacak planların sunulup sunulmadığı sorulduğunda ise Trump, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var" cevabını verdi.

"RAKİP OLARAK OBAMA'YI İSTERİM"

Trump, 1 Nisan’da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ise üçüncü dönem için adaylığına bir şekilde izin verilmesi durumunda, eski ABD Başkanı Barack Obama'yı rakip olarak görmeyi "çok istediğini" söyledi.

Bir sebepten dolayı üçüncü bir dönem için adaylığına izin verilmesi durumunda karşısına, Demokratların Barack Obama'yı rakip olarak çıkarmasını tercih edeceğini belirten Trump, "Bunu çok isterdim. Bu iyi olurdu. Bunu isterdim Ve şimdi insanlar benden aday olmamı istiyor" dedi.

ADALET BAKANI PONDİ: ÜÇÜNCÜ DÖNEM ADAYLIĞI 'AĞIR YÜK'

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Trump'ın başkanlığının bir dönem daha uzatmasının Anayasa üzerine "ağır yük" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Fox News Sunday" programına katılan Bondi, Trump'ın üçüncü kez başkanlığa aday olabileceğine ilişkin söylemini değerlendirdi.

Bondi, Anayasa'ya göre iki dönem ile sınırlandırılmış olan başkanlık süresinin uzatılmasının Anayasa üzerinde ciddi bir yük yaratacağını belirtti.

Adalet Bakanı Bondi, Trump'ın başkanlık süresi hakkında "Büyük ihtimalle bu dönemden sonra görevi sona erecek" ifadesini kullandı.

ROOSEVELT DÖRT DÖNEM SEÇİLMİŞTİ

ABD Anayasa'sının 22'inci maddesinde yer alan "Hiç kimse başkanlık makamına iki defadan fazla seçilemez" şeklindeki hüküm yer alıyor.

ABD başkanlarının sadece iki dönem görev yapmaları geleneği ABD'nin kurucusu George Washington'a uzanıyor. Kendisi 1789'dan 1797'ye kadar ABD'nin ilk başkanı olmuş, ancak iki dönem sonra yaşı nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.

Daha uzun süre görevde kalan tek başkan ise Franklin D. Roosevelt oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki olağanüstü dış politik koşullar nedeniyle bu geleneği bozan Roosevelt, üçüncü dönem için aday oldu.

Hatta 1944'te dördüncü kez seçildi, ancak birkaç ay sonra öldü.

Roosevelt'in ölümünden kısa bir süre sonra da ABD Kongresi bunun bir defaya mahsus istisnai bir durum olarak kalacağı sonucuna vardı.

Kongre, 1947'te ABD başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan anayasa değişikliğini kabul etti.

Anayasanın 22'nci maddesindeki değişiklik 1951 yılına kadar tüm ABD eyaletleri tarafından da onaylandı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GELEBİLİR Mİ?

Ancak Anayasa'da değişiklik yapılması Trump'ın üçüncü döneminin önünü açabilir.

Cumhuriyetçi milletvekili Andy Ogles, Ocak ayında ABD Temsilciler Meclisi'ne böyle bir değişiklik için taslak sunmuştu.

Tasarı, "iki dönem üst üste hükümet etmeyen başkanların üçüncü kez aday olmalarına izin verilmesini" öngörüyor.

Değişiklik için Kongre'de üçte iki çoğunluk zorunluluğu ise bu ihtimalin önündeki en büyük engel.

Öte yandan bazı hukukçular da anayasanın 22'inci maddesindeki olası değişikliğin bir başkanın üçüncü dönem seçilebileceği anlamına gelemeyeceğini savunuyor.

Bu nedenle Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ya da başka bir Cumhuriyetçinin 2028'de yapılacak başkanlık seçiminde aday olup Donald Trump'ı başkan yardımcısı olarak atayabileceğine dair spekülasyonlar yapılıyor.

Seçimden sonra da seçilmiş başkanın istifa ederek Trump'ın yeniden başkan olmasının önünü açabileceği ifade ediliyor.

Ancak yine anayasa böyle bir olasılığın da önünü kesebilir:

Anayasa'nın 12'inci maddesinde 1804 tarihinde yapılan değişiklikle "Anayasa uyarınca başkanlık makamına uygun olmayan kişiler Birleşik Devletler Başkan Yardımcılığı makamına uygun olmayacaktır" ifadesi yer alıyor.

Kaynaklar: NBC News, Euronews Türkçe, Anadolu Ajansı