ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD'de Kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri yayımlandı. Buna göre istihdam kasımda 199 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Dünya 08.12.2023 16:52 Giriş: 08.12.2023 16:52

Güncelleme: 08.12.2023 16:55 Kaynak: AA

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ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 199 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye düştü. Kasım'da özel sektör istihdamı 150 bin arttı. Bu dönemde özel sektör istihdamının 159 bin artması bekleniyordu. Kasım döneminde ülkede işsizlik yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye geriledi. Aynı dönemde işsizliğin yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Enflasyonun görünümü açısından izlenen ortalama saatlik kazançlarda ise beklentilerle uyumlu bir tablo izlendi.