ABD'de taşan derede ters dönen aracının üstünde 15 saat mahsur kalan kadın kurtarıldı

ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu taşan derede ters dönen aracının üzerinde yaklaşık 15 saat mahsur kalan kadın, helikopter ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

California'da adı açıklanmayan bir kadının, aşırı yağış esnasında arabasıyla üzerinden geçtiği dere bir anda taştı.

Yükselen su seviyesinin etkisiyle ters dönen aracının üzerine çıkan kadın, 15 saat boyunca kurtarılmayı bekledi.

California Otoyol Devriyesi Hava Operasyonlarına ait bir helikopter, mahsur kalan kadını kurtardı.

Yerel yetkililer yaptıkları açıklamada, kadının hastaneye götürüldüğünü ve hafif yaralı olduğunu kaydetti.