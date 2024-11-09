ABD'de tıbbı araştırmalar yapılan tesisten 43 maymun kaçtı

Amerika'da, Güney Carolina'nın Lowcountry bölgesinde, yeni başlayan bir çalışanın kafeslerin kapısını tam kapatmaması nedeniyle, 43 Rhesus makak maymununun medikal testler ve araştırmalar için primatlar yetiştiren Alpha Genesis adlı bir tesisten kaçtığı bildirildi.

Yemassee Polis Departmanı, bölge sakinlerine önlem amacıyla pencere ve kapıları kapatmaları uyarısında bulundu.

Deney grubundaki 50 maymunun 43'ü kaçarken, 7'si kafeste kalmaya devam etti.

Aynı tesisten 2014'te 26, 2016'da ise 19 maymun kaçmıştı.