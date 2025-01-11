ABD'de TikTok davası: Tarafların sözlü savunmaları alındı

ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını öngören yasal düzenlemeyle ilgili davada tarafların sözlü savunmalarını aldı.

Yüksek Mahkeme'de yapılan duruşmada yargıçlar, TikTok'u yasaklamanın ABD Anayasası'nın ifade ve özgürlüklerle ilgili birinci maddesiyle ilintili olup olmadığı konusundaki şüphelerini dile getirdi.

Başyargıç John Roberts duruşmada, uygulamayı kullananlara yönelik değerlendirmesinde, "TikTok kullanan 170 milyon kişi, hakkındaki tüm bilgileri toplayan yabancı bir düşmanın varlığını kabul etmiyor" ifadelerine yer verdi.

ABD Kongresi'nin yasağa yönelik kararına atıfta bulunan Roberts, mahkemenin, bir şirketin kurumsal yapısını düzenleyen yasayı Anayasa'nın birinci maddesi gerekçesiyle iptal etmesi konusunda daha önce emsal teşkil edecek karar bulunmadığına dikkati çekti.

Duruşmada görüş bildiren Yargıç Elena Kagan da uygulamanın sahibi şirketin ABD'ye değil Çin'e ait bir kuruluş olduğunu hatırlatarak, "yabancı bir şirketin" Anayasa'nın birinci maddesinin koruması altında olmadığını kaydetti.

"ŞANTAJ VE CASUSLUK İÇİN CİDDİ ARAÇ"

ABD hükümeti adına konuşan Başsavcı Elizabeth Prelogar ise TikTok'un, uzun yıllardır Amerikalılar hakkında "detaylı profiller" oluşturma çabalarına değinirken uygulamanın "şantaj ve casusluk için ciddi araç" sağlama kapasitesi bulunduğunu söyledi.

ABD medyasında, TikTok'un Çin ile bağlantıları konusundaki endişelerini dile getiren Yüksek Mahkeme üyelerinin görüşlerinin, uygulamanın yasaklanması yönünde karar alınacağı izlenimi uyandırdığı değerlendirmeleri yer aldı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını öngören yasal düzenlemeyle ilgili davada tarafların sözlü savunmalarını 10 Ocak'ta alacağını açıklamıştı.

AKSİ KARAR OLMAZSA YASAK 19 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ana şirketi Çin merkezli ByteDance'in platformun haklarını devretmemesi veya Yüksek Mahkemenin aksi yönde karar almaması durumunda uygulamanın ABD'deki faaliyetlerini kısıtlayacak yasa, 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Hem ABD Başkanı Joe Biden hem de seçilmiş başkan Donald Trump geçmişte, uygulama hakkında endişelerini dile getirmiş, TikTok yönetimi, bu endişelerin spekülatif olduğunu savunmuştu.

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

ABD Senatosu ayrıca Nisan 2024'te, TikTok'a "ya sat ya da yasaklanırsın" diyen yasa tasarısını kabul etmişti.