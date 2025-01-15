ABD'de trans bireylerin okullarda kadınlar kategorisinde yarışması yasaklandı

ABD'de Temsilciler Meclisi, transseksüel öğrencilerin okullardaki kadın spor müsabakalarında yarışmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde, ilkokuldan üniversite seviyesine kadarki tüm transseksüellerin, okullardaki kadın spor müsabakalarında yer almasını yasaklayan tasarı 206'ya karşı 218 oyla kabul edildi.

Tasarıya Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Henry Cuellar ve Vicente Gonzalez de destek verdi.

Tasarının, Kongre'nin Senato kanadından da geçip yasalaşması halinde, transseksüel kızların veya kadınların yarışmasına izin veren okullar federal eğitim fonlarını almayacak.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da seçim kampanyaları sırasında Kongre'nin bu konuda bir yasa geçirmemesi halinde Başkanlık yetkisini kullanarak bunu yasaklayacağını belirtmişti.