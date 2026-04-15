ABD'de tren kazası: 13 vagon raydan çıktı, kimyasal sızıntı alarmı verildi
North Bergen’de yük treninin 13 vagonunun raydan çıkmasıyla büyük bir kaza yaşandı. Vagonlardan en az birinde kimyasal sızıntı tespit edilirken bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi, otoyol trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA
ABD'nin New Jersey eyaletinde yük treninin vagonları raydan çıkarak devrildi. Bölgede kimyasal sızıntı alarmı verildi.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki North Bergen'de meydana gelen tren kazasında yük treninin 13 vagonu raydan çıktı.
Tonnelle Bulvarı yakınlarında gerçekleşen olayda vagonlardan en az birinden kimyasal madde sızması üzerine bölgeye tehlikeli madde ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Route 3 otoyolu ve çevre yollar trafiğe kapatıldı.
Yetkililer sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.