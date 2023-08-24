ABD'de tropik fırtınaların ardından aşırı sıcak hava uyarısı verildi

ABD'de tropik fırtınaların ardından ortabatı ve güney eyaletleri için sıcak hava uyarısı verildi.

ABD Meteoroloji Servisinin (NWS) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Hillary ve Harold tropikal fırtınaları sonrası ülkenin ortabatı ve güney eyaletlerinde etkisini gösteren yüksek basınç alanının sıcak havaya neden olduğu belirtildi.

Tehlikeli sıcak hava dalgasının ABD nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasına karşılık gelen 68,8 milyon insanı etkilediği bildirildi.

ABD'nin Chicago, Houston ve Minneapolis kentlerinde hissedilen sıcaklık 43 derece ölçüldü, ortabatı eyaletlerinde sıcaklıkların aylık ortalamanın üzerinde seyretmesi bekleniyor.