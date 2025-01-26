ABD'de, Trump'a yönelik tehdit paylaşımları yapan kişi gözaltına alındı

ABD'nin Florida eyaletinde, West Palm Beach Polise Departmanı tarafından paylaşılan basın bülteninde, sosyal medya hesabından Trump'a yönelik tehdit paylaşımlarda bulunan Shannon Depararra Atkins (46) isimli Floridalı, gözaltına alındı.

Federal Soruşturma Bürosuna (FBI), Atkins'le ilgili yapılan ihbarda, zanlının Başkan Trump'a yönelik, ''öldürme, toplu silahlı saldırı veya terör eylemi gerçekleştirme'' tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Trafik denetlemesi esnasında gözaltına alınırken üst aramasında kokain tespit edilen Atkins'in, uyuşturucu bulundurmakla da suçlandığı bilgisi paylaşıldı.

Trump'ın Palm Beach'teki malikanesi Mar-a-Lago'ya birkaç kilometre uzaklıkta yaşadığı tespit edilen Atkins'in, malikaneye ulaşmaya yönelik girişimine dair herhangi belirtinin bulunmadığı kaydedildi.

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.