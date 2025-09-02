ABD'de Trump-Fed gerginliği sürüyor: "Fed bağımsız olmalı ama hatalar yaptı"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Federal Reserve’in (Fed) bağımsız bir kurum olduğunu ve öyle kalması gerektiğini söyledi. Ancak Bessent, merkez bankasının “çok fazla hata yaptığını” belirterek Başkan Donald Trump’ın Fed Guvernörü Lisa Cook’u ipotek dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle görevden alma hakkını savundu.

TRUMP’IN FED ELEŞTİRİLERİ

Trump, aylardır Fed ve Başkanı Jerome Powell’ı faizleri düşürmemekle eleştiriyor. Ayrıca Powell’ı, bankanın Washington’daki merkez binasının maliyetli tadilatı nedeniyle de hedef almıştı. Bessent, “Fed bağımsızdır ama çok fazla hata yaptı” derken, yönetimin Cook’u görevden almasının, Fed’in görevlerini yerine getirmemesine karşı bir adım olduğunu savundu.

PİYASA TEPKİLERİ

Reuters'ın aktarımına göre Bessent, Trump yönetiminin adımlarının piyasalarda rahatsızlık yarattığına dair görüşleri reddetti. “S&P endeksi rekor seviyede, tahvil getirileri normal. Henüz olumsuz bir şey görmedik” ifadelerini kullandı.

LİSA COOK TARTIŞMASI

Geçen hafta Trump, Fed Guvernörü Lisa Cook’u görevden almıştı. ABD Federal Konut Finans Ajansı Başkanı William Pulte’nin yönelttiği ipotek dolandırıcılığı suçlamaları sonrası Adalet Bakanlığı’na inceleme çağrısı yapılmıştı. Cook ve destekçileri ise bu iddiaların Trump’ın kendi politikalarına uyumlu bir ismi atamak için bir bahane olduğunu öne sürüyor. Cook, Trump ve Fed’e dava açarak başkanın kendisini görevden alma yetkisinin olmadığını savundu.

YENİ ATAMA ÇAĞRISI

Bessent, Senato’nun hızlı şekilde Stephen Miran’ı geçici guvernör olarak onaylaması gerektiğini belirtti. Miran’ın, 1 Ağustos’ta istifa eden Adriana Kugler’in yerine atanması planlanıyor. Bessent ayrıca, Fed’in Cook hakkındaki iddialara dair bağımsız bir inceleme başlatmamasına şaşırdığını dile getirdi.