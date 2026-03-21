ABD'de Trump'ın kampanyasını soruşturan eski FBI Direktörü Mueller, 81 yaşında hayatını kaybetti

ABD'de Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın lehine etkilediği iddiaları soruşturan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Robert Mueller'ın 81 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mueller'ın ailesi, eski FBI Direktörü'nün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediğine dair iddiaları soruşturan Mueller'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek" ifadelerini kullandı.

ABD'DEKİ RUSYA SORUŞTURMASI

Robert Mueller, 2001-2013 yıllarında FBI Direktörlüğü görevini yürütmüştü.

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine Robert Mueller, 2017'de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Ardından ABD Adalet Bakanlığı, Ekim 2020'de John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.