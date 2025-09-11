ABD'de TÜFE ağustosta sert yükseldi

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos 2025’te aylık bazda yüzde 0,4 artarak son dönemin en güçlü yükselişlerinden birini kaydetti. Temmuz ayında yüzde 0,2 artış gösteren endeks, yıllık bazda ise yüzde 2,9 yükseldi. Bu oran, Temmuz’daki yüzde 2,7’lik yıllık artışın üzerinde gerçekleşti.

BARINMA VE GIDADA SERT YÜKSELİŞ

Ağustos ayında fiyat artışlarının başlıca nedeni barınma, gıda ve enerji kalemleri oldu. Barınma endeksi aylık yüzde 0,4 artarak manşet enflasyona en büyük katkıyı yaparken, gıda fiyatları yüzde 0,5 yükseldi. Enerji fiyatları da yüzde 0,7 artış kaydetti; özellikle benzin fiyatlarında yüzde 1,9’luk yükseliş dikkat çekti.

GIDANIN TÜM KALEMLERİNDE YÜKSELİŞ

Gıda tarafında tüm alt kalemlerde artış görüldü. Evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 0,6 artarken, özellikle sebze ve meyvede keskin fiyat yükselişleri kaydedildi; domates fiyatları yüzde 4,5, elma fiyatları yüzde 3,5 arttı. Et, tavuk, balık ve yumurta endeksi ise aylık yüzde 1 yükseldi. Lokanta ve kafe harcamalarını yansıtan “ev dışı gıda” fiyatları ise yüzde 0,3 arttı.

ENERJİDE KARIŞIK SEYİR

Enerji tarafında aylık artış yaşansa da yıllık bazda tablo farklılık gösterdi. Benzin fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 düşerken, elektrik yüzde 6,2, doğalgaz ise yüzde 13,8 artış gösterdi. Bu durum, tüketicilerin enerji kalemlerinde farklı maliyet baskılarıyla karşılaştığını ortaya koydu.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA AYLIK YÜKSELİŞ YÜZDE 0,3

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon Ağustos’ta yüzde 0,3 arttı ve yıllık bazda yüzde 3,1’e yükseldi. Barınma endeksindeki yüzde 3,6’lık yıllık artış çekirdek enflasyonun yüksek seyretmesine yol açarken, ikinci el araç fiyatları da yıllık yüzde 6 arttı. Buna karşılık sağlık hizmetleri endeksi aylık yüzde 0,2 gerileyerek manşet artışı sınırladı.