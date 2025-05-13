ABD'de TÜFE nisanda beklentilerin altında kaldı

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Nisan 2025’te aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, yıllık enflasyon ise yüzde 2,3’e gerileyerek Şubat 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi. Mart ayında aylık bazda yüzde 0,1 düşüş gösteren TÜFE’nin nisandaki sınırlı artışı, enflasyonda yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

EN YÜKSEK ENFLASYON BARINMADA

Barınma kalemi Nisan ayında yüzde 0,3 artış göstererek genel fiyat artışının yarısından fazlasını oluşturdu. Enerji fiyatları da aynı dönemde yüzde 0,7 artarken, özellikle doğal gazda yüzde 3,7 ve elektrikte yüzde 0,8’lik artış dikkat çekti. Buna karşılık, benzin fiyatları yüzde 0,1 geriledi. Gıda kaleminde ise ev içi tüketim yüzde 0,4 düşerken, ev dışı tüketim yüzde 0,4 artış kaydetti.

GIDA FİYATLARI DÜŞTÜ

Gıda fiyatları genel olarak aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, market alışverişinde özellikle yumurta fiyatlarındaki yüzde 12,7’lik düşüş öne çıktı. Et, süt ürünleri ve tahıl ürünlerinde de düşüş gözlenirken, alkolsüz içecek fiyatları yüzde 0,7 oranında arttı. Yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 2,8 artarken, yumurta fiyatlarında yüzde 49,3’lük artış dikkat çekti. Ev dışı yemek fiyatları da son 12 ayda yüzde 3,9 oranında yükseldi.

GIDA VE ENERJİ HARİÇ ENFLASYON AYLIK YÜZDE 0.2

Gıda ve enerji hariç tüm kalemler, Nisan ayında yüzde 0,2 oranında arttı. Barınma, sağlık, eğitim ve sigorta gibi hizmet kalemlerinde sınırlı artışlar gözlenirken, uçak biletleri ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş devam etti. Yıllık bazda gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon yüzde 2,8 olarak hesaplandı. Barınma yıllık bazda yüzde 4 artarken, motorlu taşıt sigortası yüzde 6,4 yükseldi.

FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEME GELEBİLİR

TÜFE'nin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararları açısından önemli bir sinyal olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, enflasyondaki yavaşlamanın Fed'in faiz indirimlerini gündemine alabileceğini ancak enerji ve gıda dışı kalemlerdeki dirençli seyrin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Bir sonraki TÜFE verisi 11 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak.