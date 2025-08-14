ABD'de ÜFE temmuzda sert yükseldi

Temmuz ayında ÜFE, aylık bazda yüzde 0,9 artarak Mart 2022’den bu yana en güçlü aylık artışlardan birini kaydetti. Yıllık bazda ise yüzde 3,3’lük yükseliş, Şubat 2025’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artışın en büyük nedeni, nihai talep hizmet fiyatlarındaki yüzde 1,1’lik yükseliş oldu.

TİCARET HİZMETLERİ VE TOPTAN SATIŞ KALEMLERİ ÖNE ÇIKTI

Hizmetler kaleminde ticaret hizmetlerindeki yüzde 2’lik artış, toplam yükselişin yarısından fazlasını oluşturdu. Makine ve ekipman toptancılığında yüzde 3,8’lik artışın yanı sıra portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı, konaklama ve kara taşımacılığı fiyatlarında da yükseliş kaydedildi.

GIDA VE ENERJİ FİYATLARINDA FARKLI YÖNLÜ HAREKETLER

Nihai talep mallar kaleminde yüzde 0,7’lik artış görülürken, gıda fiyatları yüzde 1,4, enerji fiyatları ise yüzde 0,9 arttı. Taze ve kuru sebze fiyatlarındaki yüzde 38,9’luk sert artış dikkat çekti. Buna karşılık, benzin fiyatları yüzde 1,8 geriledi.

ARA TALEP TARAFINDA DİZEL FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Ara talep kategorisinde işlenmiş mallar yüzde 0,8, işlenmemiş mallar yüzde 1,8, hizmetler ise yüzde 0,8 yükseldi. Dizel yakıt fiyatlarındaki yüzde 11,8’lik artış, işlenmiş mallar endeksini yukarı çeken en önemli unsur oldu.

YILLIK BAZDA GENİŞ TABANLI ARTIŞ TRENDİ GÜÇLENDİ

Yıllık bazda nihai talep ÜFE’si yüzde 3,3, gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç ÜFE ise yüzde 2,8 arttı. Ara talepte işlenmiş mallar yüzde 2,1, işlenmemiş mallar yüzde 0,5 ve hizmetler yüzde 2 artış gösterdi. Veriler, üretici fiyatlarında geniş tabanlı bir yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret etti.