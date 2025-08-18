Giriş / Abone Ol
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasındaki görüşme başladı.

  • 18.08.2025 20:59
  • Giriş: 18.08.2025 20:59
  • Güncelleme: 18.08.2025 21:01
Kaynak: İHA
ABD'de Ukrayna gündemli kritik görüşme başladı
FOTOĞRAF: AA

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasındaki görüşme başladı.

Ayrıntılar geliyor

