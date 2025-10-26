Giriş / Abone Ol
Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletindeki Lincoln Üniversitesi'nde Mezunlar Haftası etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede inceleme başlattı.

Güncel
  • 26.10.2025 12:24
  • Giriş: 26.10.2025 12:24
  • Güncelleme: 26.10.2025 13:35
Kaynak: AA
ABD'de üniversite etkinliğine silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletindeki Lincoln Üniversitesi'nde Mezunlar Haftası etkinliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölge Savcısı Christopher de Barrena-Sarobe düzenlediği basın toplantısında, saldırı sonrasında 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro da olay sonrası yaptığı açıklamada silahlı saldırı hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Vali, üniversiteye ve yerel kolluk kuvvetlerine yönetimin tam destek sunduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede inceleme başlattı.

