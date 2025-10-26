ABD'de üniversite etkinliğine silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletindeki Lincoln Üniversitesi'nde Mezunlar Haftası etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede inceleme başlattı.
Bölge Savcısı Christopher de Barrena-Sarobe düzenlediği basın toplantısında, saldırı sonrasında 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Pennsylvania Valisi Josh Shapiro da olay sonrası yaptığı açıklamada silahlı saldırı hakkında bilgilendirildiğini söyledi.
Vali, üniversiteye ve yerel kolluk kuvvetlerine yönetimin tam destek sunduğunu ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede inceleme başlattı.