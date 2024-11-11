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ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 16 yaralı

ABD'de Tuskegee Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti, 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Saldırının ardından soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 11.11.2024 10:35
  • Giriş: 11.11.2024 10:35
  • Güncelleme: 11.11.2024 10:37
Kaynak: DHA
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 16 yaralı
Fotoğraf: DHA

ABD'nin Alabama eyaletindeki Tuskegee Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Alabama eyaletindeki Tuskegee Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti.

Aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu 16 yaralı hastaneye kaldırılırken, kolluk kuvvetleri bölgeyi kontrol altına aldı.

Yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden kişinin Tuskegee Üniversitesi öğrencisi olmadığı ve saldırı hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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