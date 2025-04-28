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ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Elizabeth City State Üniversitesi'nde düzenlenen Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı; olay sonrası kampüs geçici olarak kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 28.04.2025 08:55
  • Giriş: 28.04.2025 08:55
  • Güncelleme: 28.04.2025 08:57
Kaynak: AA
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Fotoğraf: AA

ABD'deki Elizabeth City State Üniversitesi'nde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kuzey Carolina eyaletinin doğusundaki üniversitede Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı düzenlendi. Festivalin kapanışı öncesi düzenlenen "Yard Fest" etkinliği sırasındaki saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ölen kişinin öğrenci olmadığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası kampüs geçici olarak kapatıldı. Olaya yönelik soruşturma başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversite bu anlamsız eylemden dolayı derin bir üzüntü duymakta" denildi.

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