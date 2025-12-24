Giriş / Abone Ol
ABD'de yaşlı bakım evinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, Philadelphia kenti yakınlarındaki bir yaşlı bakım evinde gaz sızıntısı sırasında meydana gelen patlamalarda 2 kişi yaşamını yitirdi. Patlama sonucu binanın bir kısmı yıkılırken, 5 kişiye ulaşılamadığı bildirildi; arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dünya
  • 24.12.2025 08:08
  • Giriş: 24.12.2025 08:08
  • Güncelleme: 24.12.2025 08:12
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki bir yaşlı bakım evinde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'li yetkililer, Philadelphia yakınlarındaki bir yaşlı bakım evinde meydana gelen patlamalara ve yangına ilişkin açıklama yaptı.

Görevlilerin gaz sızıntısını kontrol ettiği sırada kısa aralıklarla 2 patlama meydana geldiğini ifade eden yetkililer, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, patlama sonucu binanın bir kısmının yıkıldığını, 5 kişiden de haber alınamadığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

