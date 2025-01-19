ABD'de yemin töreni hazırlığı: Trump ve ailesi Washington'a gitti

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta Kongre binasında yapılacak Başkanlık yemin töreni için başkent Washington'a geldi.

Trump, ailesi ile birlikte ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa bindi. Kendi uçağı da Trump ailesine eşlik etti.

Trump'ın uçağı Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na indi.

Donald Trump, yemin töreninden önce Sterling'deki golf kulübüne gitti.. Burada kendisi için düzenlenen gösteriye katıldı.

GAZZE AÇIKLAMASI

Diğer yandan Trump, Florida'dan ayrılmadan önce ABD basınından NBC News kanalına açıklamalarda bulundu.

Telefon bağlantısı ile programa katılan Donald 'a Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması ile ilgili soru soruldu.

Trump, "ABD yeniden saygı görmeli. Kullandığım birinci kelime saygıdır. Eğer bize saygı duyarlarsa, ateşkes süreci devam ederi. Eğer saygı duymazlarsa kıyamet kopar" dedi.