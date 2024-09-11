ABD'de yıllık enflasyon 3,5 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos’ta yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 2,5 arttı. Böylelikle yıllık enflasyon 3,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de enflasyon Temmuz ayında aylık yüzde 0,2 gerilemiş, yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

Söz konusu verilerle bu ay ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken, 50 baz puanlık faiz indirimine yönelik fiyatlar yüzde 35 seviyesinde yer alıyor. Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan faiz indireceği tahmin ediliyor.