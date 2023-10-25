ABD'de yüzde 8'e yaklaşan mortgage faizleri konut talebini baskılamayı sürdürdü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının yüzde 8'e yaklaşmasıyla mortgage başvuruları 1995'ten bu yana en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 20 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 2 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 2 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,7'den yüzde 7,9'a çıkarak yükselişini 7'nci haftaya taşıdı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,98'den yüzde 7,08'e çıktı.

Mortgage oranları tahvil faizlerindeki yükselişi takip etti

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, küresel yatırımcıların yüksek faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seyredeceği ve artan mali açık beklentilerine ilişkin endişelerinin sürmesi nedeniyle 10 yıllık tahvil faizlerinin geçen hafta arttığını anımsattı.

Mortgage oranlarının da tahvil faizlerindeki yükselişi takip ettiğine işaret eden Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını kaydetti.

Kan, mortgage başvurularının 1995'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, "Bu yüksek mortgage oranları, potansiyel konut alıcılarını piyasadan uzak tutuyor ve yeniden finansman faaliyetlerini baskılamaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.