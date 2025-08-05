ABD'de zayıflayan ekonomi faiz indirim beklentisini artırıyor

ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini artırarak borsaları yukarı çekti. Özellikle kötü gelen tarım dışı istihdam verisi, yatırımcıların gözünü 17 Eylül'deki Fed toplantısına çevirdi. CME FedWatch'a göre bu toplantıda faiz indirimi ihtimali yüzde 94'e yükseldi.

BOŞLUKLARI TRUMP DOLDURUYOR

Reuters'ın aktarımına göre, veriler sonrası Başkan Donald Trump, Çalışma İstatistikleri Dairesi Başkanı’nı görevden aldı ve yerine yeni bir atama yapılacağını açıkladı. Bu gelişme, ABD’de kurumsal bağımsızlık konusundaki endişeleri artırırken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler’in erken istifası da Trump’ın bir ismi daha atamasının önünü açtı.

ASYA PİYASALARI POZİTİF

Asya piyasaları Wall Street’in izinden giderek haftaya pozitif başladı. MSCI Asya-Pasifik Endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 1 artışla öne çıktı. Vietnam borsası ise rekor seviyeye yakın seyrini sürdürdü.

2025'TE 2 FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜSÜ

Yatırımcılar, zayıf verilerin Fed’i faiz indirimine zorlayacağı beklentisiyle hisse senetlerine yöneliyor. Piyasalar yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimi daha öngörüyor.