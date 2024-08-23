ABD'deki başkanlık seçimleri: Kamala Harris, resmen aday oldu

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimde başkan adayı olarak gösterilen Kamala Harris, adaylığını resmi olarak kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde bulunan United Center'da düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre'de (DNC) konuşma yapan Harris, Gazze’deki savaşın bitirilmesi gerektiğini söyleyerek dünyanın dört bir yanındaki "tiranlık" ile savaşma sözü verdi.

İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA SÖZÜ VERDİ

Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump'ı diktatörlerle yakınlaşmakla suçlayan Harris, "Demokrasi ve tiranlık arasındaki bitmeyen savaşta kendimin ve ABD’nin nerede durduğunu biliyorum" dedi.

"İsrail’in güvenliğini sağlama, rehineleri geri getirme ve Gazze’de savaşı bitirme" çağrısı yapan Harris, "Şimdi rehine ve ateşkes anlaşmalarını sağlamanın zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Harris seçilirse ABD’nin ilk kadın başkanı olacak.