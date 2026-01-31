ABD'deki bütçe krizi: Ankara Büyükelçiliği'nden "vize" açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya platformlarındaki hesaplarının, bütçe duraklaması nedeniyle düzenli olarak güncellenmeyeceği, pasaport ve vize geçiş hizmetlerinin ise bütçe koşullar elverdiği ölçüde devam edeceği bildirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya platformu ile diğer sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımlarda, bütçe duraklaması nedeniyle ilgili sosyal medya hesaplarının "tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında, düzenli olarak güncellenmeyeceği" kaydedildi.

PASAPORT VE VİZE GEÇİŞ HİZMETLERİ

Paylaşımlarda, "Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurt dışındaki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarındaki planlanmış pasaport ve vize geçiş hizmetleri bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Hizmetler ve faaliyet durumu hakkında bilgiye de "http://travel.state.gov" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

ABD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine karşın Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle kısmen kapanmıştı.